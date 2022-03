Unistamine peab jääma inimeste võimaluseks

Võib-olla see, et kui sa oled laps, siis oled sa justkui avatud kogu maailmale. Ses mõttes, et pole sugugi selge, mis sinust kujunema hakkab. Nüüd on nad kõik läinud mõneti kitsama tee peale, minu meelest suhteliselt selgelt oma elus valikuid teinud. Ja on väga huvitav jälgida, kuidas inimene ikkagi suunatakse või suundub ise võimalikult laialt heinamaalt aina kitsamale teerajale. Aga samas on ju lootus, et kunagi vanemaks jäädes oled inimesena jällegi avatud natuke avaramale maailmale… Tegelikult tahtsin ma väga aru saada oma kangelaste karakteri arengust. Mis nad mõtlevad ja kuidas seda maailma tajuvad? Seda ma läksingi oma filmis otsima.