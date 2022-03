Ansambel The Rolling Stones esineb suvel Stockholmis

The Rolling Stones on inglise rokkansambel, mis tuli kokku 1962. aastal Londonis. Ansambli koosseisu kuuluvad praegu laulja Mick Jagger, rütmikitarrist ja laulja Keith Richards ning kitarrist Ronnie Wood.

The Rolling Stones kuulus juhtivate Briti invasiooni ansamblite hulka, millel 1960. aastate keskpaigas USA-s populaarsus saavutada õnnestus. The Rolling Stones identifitseerib end tänini 1960. aastate noorusliku ja mässumeelse kontrakultuuri kaudu, mis sai mõjutusi suuresti bluusmuusikast ja varasest rock'n'roll'ist. The Rolling Stones on ühtlasi esimesene ansambel, mille album on jõudnud Suurbritannia edetabeli tippu kuuel kümnendil.