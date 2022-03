Kas kirjanduskaanonid peaksid olema biolagunevad?

Ehkki Krull on meie luuleväljal üks viljakamaid autoreid – koguni 17 kogu 35 aastaga –, kehastab ta sealjuures kirjutajana modernistlikku ideaali: vältida enesekordust, olla oma loomingus alati uus. Mis tähendab, et ta on hakanud oma luulekeelt pidevalt justkui nullist üles ehitama, võtnud oma tekstimasina vahepeal osadeks lahti ning pannud siis teistmoodi uuesti kokku. Jõudes seeläbi suurte teisenemisteni nii tekstide autoripositsioonis, temaatikas kui ka stilistikas.

Krull on kirjanikuna suur mängur, kuid ega ta varem mõtteliselt kokku lepitud mängureegleid vist eriti ei armasta. Sestap on ta käinud kaanonitest aastakümnete jooksul korduvalt sisse ja välja, luuležanri mõttelisi piire venitades, painutades ning tühistades. Püüdnud – ja suutnud! – olla ühekorraga dekonstruktiivne, originaalne ja mõjuv. «Väärtused peaksid olema biolagunevad» (lk 51), kirjutab ta uues kogus. Ideaalis võiks see nõue kehtida ka kirjanduskaanonite kohta?

Kuna Krull on kirjutajana pidevalt nii laiemal kirjandusväljal kui otsapidi ka iseenesel eest ära astunud, on loomulik, et igal lugejal on tema teoste hulgas omad lemmikud ja lemmikperioodid. Mind, lihtsa maitsega luulesõpra, kõnetas kõige rohkem nullindatel toimunud nihe argisuse ja lihtsuse poole, mis tõi vähemalt näiliselt kaasa intertekstuaalsete viidete drastilise vähenemise (eelkõige 2006. aastal ilmunud kogu «Talv»).