Mikk Targo esitleb kolmapäeval oma raamatut «Sa haara kinni mu käest»

Ent Targo on ka andekas pillimees, muusik, kes tänu loomupärasele andele, töökusele ja visadusele on saavutanud rahvusvahelist edu. Maailmakuulus bänd Earth, Wind & Fire poleks ju muidu oma repertuaari tema looduga rikastanud. Eesti popmuusikaajaloos seonduvad Mikk Targo nimega Vitamiin, Muusik Seif, Kontakt, Mahavok, Code One, Marju Länik ja paljud teised.

Targo sõnul mõistis ta raamatu koostamise käigus isegi, et on tõesti elanud uskumatult vaheldusrikast elu. «On olnud nii raskemaid kui ka kergemaid aegu. Tõepoolest, kui seisatad ja vaatad kokkuvõtlikult tagasi senisele teele, siis see on olnud üks fantastiliselt lahe teekond. See on täis seiklusi, reise, nuttu ja naeru, millele kõigele annavad vürtsi kohtumised paljude-paljude muusikute, lauljate, poeetide, kunstnike ja publikuga.»