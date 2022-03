Noortele interpreetidele teosed on kättesaadavad Eesti Muusika Infokeskuse muusikapoes

Eelmisel aastal oli Eesti Muusika Päevadel heliloojatel inspireeriv lisaväljakutse: väljendada lähtuvalt festivali teemast oma muusikalist DNA-d noortele interpreetidele mängimiseks mõeldud teostes. Iga helilooja sai valida ühe instrumendi, millele kirjutada lühike pala, et tutvustada noortele interpreetidele eesti heliloojate käekirja ja rikastada õpilaste repertuaari.

Nüüd on Eesti Muusika Infokeskus need üheksa erineva raskusastmega palad teinud oma muusikapoes kättesaadavaks, soetada võib noote nii paber- kui ka digiformaadis. Kõik teosed on varustatud noodinäite ja videopildiga, et valimine oleks hõlpsam.

Eesti Muusika Päevade kunstiline juht Timo Steiner: «Eesti Muusika Päevade korraldajatel on iga-aastane unistus, et festivalile kirjutatud uued teosed hakkaksid oma elu elama. Neid mängitaks, neid kuulataks, neist kõneldaks… Ja seda nii Eestis kui kaugemal. Eelduseks, et nii saaks juhtuma, on muidugi kättesaadav noodimaterjal. Eesti Muusika Infokeskuse väljaantu on väga oluline samm selles suunas.»

«Professionaalsed heliloojad ei kirjuta just ülemäära palju laste- ja noortepalu. Nii on ka Eesti Muusika Infokeskuse Muusikapoodi lisandunud antud žanrisse teoseid hõredalt. Seetõttu on eriliselt hea meel, et Eesti Muusika Päevade tänuväärne algatus toob noortele huvilistele ja muusikaõpetajatele palju põnevat oma oskuste arendamiseks. Näiteks on Elo Masingu teos noteeritud vaid ühele reale, Lauri Jõelehe teoses saab mängida klaverikeeltel ja Ülo Kriguli teos paneb klarneti kahehäälselt kõlama,» kommenteerib lisaks Mariliis Valkonen Eesti Muusika Infokeskusest.

Heliteosed, mis noortele interpreetidele Eesti Muusika Päevade raames loodi, on järgmised:

Rasmus Puur – „Öötaevas“ kahele klaverile (2021)

Lauri Jõeleht – „Sequenza” kahele klaverile või neljale käele (2021)

Ardo Ran Varres – „13 pala Eesti runoviisidel”: VI versioon neljale käele (2021)

Age Veeroos – „Kapriis” soolopala vioolale (2021)

Aaro Pertmann – „Talvine lugu” soolopala viilulile (2021)

Aleksandr Žedeljov – „DNA Identity” soolopala tšellole (2021)

Elo Masing – „Puudutus” soolopala vioolale (2021)

Ülo Krigul – „Hundikuninganna” soolopala klarnetile (2021)

Maria Kõrvits – „Liblikas“ soolopala tšellole (2021)