Augustibluus tegi teatavaks esimesed kümme esinejat

Põneva duo moodustavad jump bluesi meister, kitarrist Igor Prado Brasiiliast ning tänapäeva parimate Hammond B-3 spetsialistide hulka kuuluvaks peetav Raphael Wressnig Austriast. Prado on mees, kes teenis esimese lõuna-ameeriklasena 2015. aastal Blues Music Award nominatsiooni ja saavutas ka Living Bluesi raadioedetabelis esikoha, Wressnig on aga viiekordne ajakirja Downbeat aasta parima orelimängija autasu nominent, kelle isikupärane stiil hõlmab souli, New Orleansi funki, džässi ja bluusi elemente. Augustibluusil on lisaks neile laval ka Brasiiliast pärit trummar.