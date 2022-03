ERSO annab reedel Ukraina toetuseks kontserdi

Telefoni teel on võimalik annetada alates 16. märtsi varahommikust kuni 20. märtsi hilisõhtuni. Kogu kontserdi piletitulu ning telefoni teel kogutud annetused lähevad organisatsioonile Come Back Alive, mis rahastab Ukraina vabaduse eest võitlejatele kaitsevarustuse soetamist. Kavas on Mozarti, Beethoveni ning ukraina helilooja Mõkola Lõssenko looming.

ERSO ees on Kiievis sündinud ukraina dirigent Natalia Ponomartšuk, kes on alates 2018. aastast Kiievi Kammerorkestri peadirigent. Aastail 2003–2020 oli Ponomartšuk Kesk-Ukrainas asuva Dnipro Filharmoonia sümfooniaorkestri peadirigent ja kunstiline juht. Natalia Ponomartšuk lahkus Ukrainast 1. märtsil ning jõudis Saksamaa kaudu Eestisse 14. märtsi hilisõhtul.

ERSO juhatuse liikmele Kristjan Hallikule on sõjakeerisest dirigendi Eestisse toomine olnud enneolematu kogemus. «Suhtlesime Natalia Ponomartšukiga aktiivselt terve selle teekonna vältel, kui ta Ukrainast põgenes. Toetuskontsert on ajalooline just selliste esinejate tõttu, kes äsja olukorra õudusega lähedalt kokku on puutunud,» sõnas Hallik.