Valik kultuuriüritusi Ukraina toetuseks sel nädalavahetusel

ERSO kontsert Ukraina toetuseks

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester annab Estonia kontserdisaalis kontserdi Ukraina ja ukrainlaste toetuseks. Kontserdi salvestab Eesti Rahvusringhääling (ETV, ETV+, ETV2) ning otseülekande teevad Klassikaraadio ja ERSO TV. Telefoni teel on võimalik annetada alates 16. märtsi varahommikust kuni 20. märtsi hilisõhtuni. Kogu kontserdi piletitulu ning telefoni teel kogutud annetused lähevad organisatsioonile Come Back Alive, mis rahastab Ukraina vabaduse eest võitlejatele kaitsevarustuse soetamist. Kavas on Mozarti, Beethoveni ning ukraina helilooja Mõkola Lõssenko looming. ERSO ees on Kiievis sündinud ukraina dirigent Natalia Ponomartšuk.

Sõpruse Puiestee kontsert Ukraina heaks

No More Fridays ja sõbrad Ukraina toetuseks

Alternatiivse rock-muusika ansambel No More Fridays annab laupäeval baaris Odeon Ukraina toetuseks kontserdi koos sõpradega. Kogu kontserdi tulu läheb annetusena Punase Risti kaudu Ukraina elanike toetuseks. Teiste hulgas astuvad üles No More Fridays, Bourbon Sugar, Räpina Jack, The Lou Lous, Ziggy Wild, Di’Artist ja Teravmoon. Enne kontserti toimub Odeonis ansambli No More Fridays ja sõprade kirbuturg, mille tulud lähevad samuti annetuseks Ukrainale.