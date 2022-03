KULTUUR ⟩ Aktuaalne, intellektuaalne ja parasjagu dokumentaalne

Nii et Vaba Lava etendatav näidend «Sahharov» on teema poolest minuvanuste jaoks lask kümnesse. Siiski tundub, et lavastuse sihtauditooriumiks on, nagu peab, noorem rahvas, kellele Nõukogude Liidu vesinikupommi looja, kolmekordse sotsialistliku töö kangelase ja Nobeli rahupreemia laureaadi tööd ja tegemised võivad olla suuresti uudisteks, mis vajavad lahtiseletamist. Kindlasti on noorematele orienteerumine lavaletoojate õige tegu – Sahharovi peaks igavesti teadma kogu maailm.