Eiffeli torn sündis naise armastusest

Eiffeli torn ongi tänapäeval maailma üks kuulsamaid mälestusmärke, valmimise ajal ka maailma kõrgeim ehitis ja romantilise Pariisi kõige tähtsam sümbol, aga selle valmimine ei toimunud rõõmuhõisete saatel. Otse vastupidi, suurem osa linnast oli selle ehitamise vastu. Mõte kolmesaja meetri kõrgusest raudkonstruktsioonist ei meeldinud inimestele. Arvati, et see on kole ja võib kukkuda peale ümberkaudsetele majadele ja inimestele ning isegi kui see valmis ehitatakse siis tuleb kindlasti pärast maailmanäitust lammutada. «Eiffel» on esimene film, mis räägib torni valmimisest ja selle loojast, taustaks imeline armastuslugu.