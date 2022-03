Mõtlesin peaaegu kõigile neile kordadele, mil olin astunud üle panga läve. Muidugi olid mind siis vallanud erinevad tunded. Oleneb ju sellest, millise plaaniga panka sisse astuda. Palju sul üldse raha pangaarvel on? Kas pangakaart on kadunud või rinnataskus? Kas ta on kuldne või tavaline? Kas tahad laenu? Kas tahad võidukalt teatada, et võtaks kogu raha välja? Kas tahad raha põlema panna? (Sellest hiljem.)