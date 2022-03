ARVUSTUS ⟩ Midagi mitte millestki

Alul üritavad noored puu otsa roninud Pierre’ile, kelle sõnul on kõik tähtsusetu, näidata elu tähendust enda jaoks oluliste esemete kaudu: kes toob kaasa pastaka, kes piibli, kes juukseharja. Mida aeg edasi, seda olulisematest asjadest sunnivad noored üksteist loobuma, kuid ükski ese ei näi olevat piisav, et tõestada Pierre’ile, et elul on siiski tähendus.