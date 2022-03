Amsterdamis algab Pärdi festival

Eestlaste esituses kõlab festivalil Pärdi «Te Deum» - teos, mis tähistab Tõnu Kaljuste ja Arvo Pärdi ühise loometee algust ning «Adam’s Lament», mis plaadi nimiteosena tõi Tõnu Kaljustele 2014. aastal Grammy auhinna. Sellele lisaks on kavas «Fratres», kus solistina astub üles Tallinna Kammerorkestri kontsertmeister Harry Traksmann, ning «Cantus Benjamin Britteni mälestuseks» ja «Salve Regina».

Tõnu Kaljustet ja tema kollektiive on rahvusvahelise plaadifirma ECM Recordsi juht Mannfred Eicher tutvustanud kui «interpreete, kes on ühtekokku suurimad Pärdi eksperdid». Festivalil astuvad nad üles kõrvuti Pärdi muusika interpreetidega Hollandist ja mujalt. Nende seas on tromboonivirtuoos Jörgen van Rijen ja Camerata RCO, Cello Octet Amsterdam ja pianist Ralph van Raat, viiuldaja Tai Murray, organist Laurens de Man Fokker, kontratenor Maarten Engeltjes jt. Festivali lõpetab Pärdi suurteos «Kanon pokajanen» kammerkoori Cappella Amsterdam esituses, juhatab Daniel Reuss.