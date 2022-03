Venemaa tuntuim stsenarist tegi avaliku pöördumise Vladimir Putini poole

Ta lisab: «Muidugi oli selles riigis väga palju probleeme ja puudujääke, kuid oli ka see üks, mis meid kõiki liitis - looming. Me laulsime samu laule, vaatasime ja teadsime peast ühtesid ja samu filme. Naersime nende ühtede ja samade naljade üle. Vladimir Vladimirovitš, ma tean, et teil on hea maitse ja hea huumorisoon. Ma olen kindel, et meile teiega on tähtsad need samad nõukogude kirjanikud, artistid, muusikud ja humoristid.»