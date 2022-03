KULTUUR ⟩ Sõda ei ole eal loogiline

Jane A. Sharp on Rutgersi ülikooli kunstiajaloo professor ja töötab lisaks Zimmerli kunstimuuseumis Dodge’idele kuuluva Nõukogude Liidu nonkonformistliku kunsti kogu teadur-kuraatorina. Näitust, mis nüüd ilma piltideta peaks inimesi mõtlema panema, on ette valmistatud viis aastat.

Kui me näituse kuraatori Jane Sharpiga näituseruumides tiiru teeme, avaldan oma mõistmatust selle otsuse pärast, et niisugune näitus on tühi. Sharp, kes paistab olevat leebe loomuga, kuid samas sitke ja elunäinud naine, ütleb, et tema imestus selle üle oli samuti suur, sest otsus pilte mitte üles panna tuli muuseumi direktorilt. Aga ta hakkas oma kureeritavat näitust kaitsma ja lõpuks saavutati kompromiss, et näitus avatakse tühjana, kuid teosed tulevad siiski ka näitamisele, seejuures kõik teosed, mitte ainult osa.