Muusikaagentuur Warner Music Live laiendab tegevust Eestisse

Warner Music Group laiendas 2020. aasta sügisel tegevust Baltikumis, avades esmakordselt Tallinna südalinnas füüsilise esinduse ning alustades koostööd kohalike artistidega. Et muusikamaastikku pidevas kasvujoones hoida, laiendab ettevõte oma teenuste valikut, pakkudes Eesti turul artistidele abikätt ka esinemiste haldamisega. «Baltikumis on palju andekaid artiste ning regioonil on suur potentsiaal nii traditsiooniliste kontsertide müügi kui ka eraürituste osas,» selgitab Warner Music Live'i juht Samppa Hartikainen.

«Meil on suur rõõm laiendada Warner Musicu tegevust Eestis uue täisteenust pakkuva live-muusika agentuuri näol. Soome kogemuste põhjal on meil ideaalne tõestusmaterjal, et hästi planeeritud ja aktiivne kontserttegevus võimaldab teha veelgi suuremaid investeeringuid kohaliku muusikaturu edendamisse. Eestis on palju suurepäraseid artiste, keda soovime abistada parimal võimalikul viisil - nii eraesinemiste müügi, kui ka avalike kontsertide osas,» lausus Warner Music Baltics'i juht Mikko Manninen.