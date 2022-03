Vanemuine toob lavale Stravinski ja Rimski-Korsakovi balletid

Vanemuise teatri balletilavastust «Tulilind / Šahrazad» lavastab Brasiiliast pärit lavastaja ja koreograaf Ricardo Amarante, kes tõdes, et tema jaoks on loominguliselt kõige olulisem leida igast balletist tuum ja tegeleda lavastuses sellest tuumast lähtuvate kõige olulisemate emotsioonidega. «Tantsija iga liigutus võiks olla spontaanne ja tunnetest laetud, sest ballett peaks olema nagu Ameerika mäed: pöörane sõit, mille igas kurvis kogeb sõitja aina eriilmelisemaid elamusi ning jõuab lõpuks plahvatusliku lõpplahenduseni,» rääkis ta, lubades, et kui publik etenduse õhtul saali istub, on neid ees ootamas emotsioonide karussell.