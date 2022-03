Kui seni on igasuguse riigi toeta valminud peamiselt ilmetud koopiad Skandinaavia rahvakomöödiatest, siis «Kiik, kirves ja igavese armastuse puu» kiikab eeskuju huvides Ameerika iseseisva kino poole. Nii Paliale ja Piilingu lühifilmide kui ka täispika debüüdi puhul on keeruline mööda pääseda võrdlustest Wes Andersoniga. Selget eeskuju on andnud tunnustatud ameeriklase staatilised kaadrid, neid lõhestavad äkilised kaameraliikumised, pilkupüüdev värvivalik, pisiasjadeni läbimõeldud pildikompositsioonid, aga ka omapärane kuiv huumor.