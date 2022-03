Eesti Sinfonietta astub üles Viini Konzerthausi suures saalis

Aastal 2018 Musikvereini Kuldses saalis Kristiina Poska juhatusel toimunud kontsert tõi tagasikutse, mis on parim tunnustus suurepärasele esitusele, ja nii mängib Eesti Sinfonietta jälle Euroopa ühes mainekamas saalis.

Kontsert maailma ühel hinnatuimal laval ei ole oluliseks sündmuseks üksnes orkestrile, vaid tervele Eesti kultuurile. Toob see ju Eesti terveks hooajaks Euroopa südames fookusesse läbi mitmete abonementide nagu «Internationale Orchester», «Pultmagie», «Klassik A», «Featured Artists und Gäste», «Romantik» ja «Genieblitze» ning läbi Austria Ringhäälingu ORF salvestuse saab seda kuulata üle kogu Austria.

Kavas on Joseph Haydni, Richard Straussi, Arvo Pärdi ja Lotta Wennäkoski looming, solistideks Leedu tippviiuldaja Rūta Lipinaitytė ja Austria oboevirtuoos Katharina Hörmann. Kontsert saab teoks tänu Kultuuripartnerluse SA kaasrahastusele.

Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul eelistab kontserdi suurtoetaja jääda anonüümseks. «Kultuurieksport on väikese riigi jaoks eriti oluline rahututel aegadel, et olla rahvusvaheliselt pildil ja aidata Eestil anda oma sõnumit edasi. Sõda Ukrainas on teinud paraku ka meie plaanides oma korrektuurid ja algselt kavandatud toetajate struktuur asendus viimasel hetkel metseeniga, kes ise ei soovi avalikkuse tähelepanu,» ütles Kubits.