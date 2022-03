Jaan Elkeni pandeemianäitus

«ON_OFF» on pandeemianäitus. Teosed on loodud viimase kahe aasta jooksul. Saatetekstis kurdab kunstnik konkreetselt, et koroonapandeemia kontekstis polnud võimalik reisides tarvilikke kogemusi ja mälestusi koguda, mida omakorda saaks loomingus sublimeerida. Maalikunstnikuna on Elkenil loomulikult suur eelis. Ta saab ise kõik need kohad, tunnetused ja paigad välja mõelda.