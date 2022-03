Tänavune Tallinn Music Week toimub Tallinnas ja Narvas

TMW muusikaprogrammis esinevad kahes linnas ligi 150 artisti kogu maailmast

TMW konverentsil Tallinnas Nordic Hotel Forumis ja Narvas loomeinkubaatoris OBJEKT osaleb üle 500 rahvusvahelise muusikatööstuse esindaja

TMW 2022 toimumist toetavad Narva linn, Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet, Riigikantselei, Kultuuriministeerium ja teised partnerid

«Tallinn Music Week» toimub tänavu 14. korda ja Station Narva tähistab sel aastal oma 5. sünnipäeva. Ühendfestivaliga kahes linnas tähistame koos tegemist ja koos olemist,» kommenteerib TMW ja Station Narva peakorraldaja Helen Sildna. «Eesti on väike, meie tugevus on me ühtsus, mida keerulisem aeg, seda rohkem on vaja kokku hoida. Ilus, et äsja UNESCO muusikalinna tiitli võitnud Tallinn saadab muusikalise tervituse üle Eesti. Vägev, et Narva, Eesti suuruselt kolmas linn, on valmis meid võõrustama kontserdimajade, kultuuriklubide, linnaparkide, promenaadide ja kogu oma külalislahkusega. Rõõm, et oma programmiga tuleb kampa ka Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024. Ühtsuses peitub jõud.»

Helen Sildna Foto: Eero Vabamägi

«Muusika ühendab inimesi, muusika on üks parimaid poliitikahaavade ravijaid,» kommenteerib Narva linnapea Katri Raik. „Just seetõttu on Tallinn Music Week Narvasse eriti teretulnud. Ning on aeg selgelt välja ütelda, et Narva teeb koos heade partneritega kõik endast oleneva, et Narvast saaks Euroopa kultuuripealinn 2037.»

TMW on Euroopa mõjukamaid uue muusika sündmusi, mille eesmärgiks on tutvustada Eesti muusikat, edendada rahvusvahelisi suhteid ja pakkuda uusi kultuuriavastusi. Festivalil osaleb igal aastal üle 500 rahvusvahelise muusikatööstuse edendaja ja 100 välisajakirjaniku ning külastajaid üle maailma.

Tänavuses muusikaprogrammis esineb ligi 150 artisti kogu Euroopast ning Kanadast, Aafrikast ja Lähis-Idast. Tallinna kontserdid toimuvad 5.–6 mail vanalinnast Telliskivi Loomelinnakuni. Oma programmi esitleb TMW raames ka Tartu 2024 – Euroopa kultuuripealinn koos produktsioonimajaga Ö Stuudio. Laupäeval, 7. mail avaneb muusikasõpradel võimalus külastada ka Eesti idapoolseima linna kontserdipaiku Rugodivi kultuurimajast Narva Vaba Lavani ning Ro-Ro klubist võimsa Kreenholmi manufaktuurini, kus pealava esitleb viiendat sünnipäeva pidav festival Station Narva.

Muusikafestivali avab neljapäeval, 5. mail Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus tasuta kontsert Ukraina staari Ivan Dorniga, kes saabub Tallinna, et tervitada siin nii festivalipublikut kui ka sõjapõgenikest kaasmaalasi. TMW linnafestivali laste- ja noorteprogrammi koosloome töötubadesse on oodatud ka sõja eest põgenenud lapsed ja koolinoored. Ukraina muusikutele pakub TMW 2-kuulist heliresidentuuri, mis võimaldab muusikutel koos peredega Eestis elada, siinsetes helistuudiotes muusikat teha ja Telliskivi Loomelinnakus töötada.

Arvo Pärt Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

Laupäeva, 7. mai muusikaprogrammi Narvas juhatab Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus sisse helilooja Arvo Pärdi teoste kava «Anna meile rahu» Tõnu Kaljuste juhatamisel ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori esituses.

TMW toob kultuurikogemusi kunstist avalike vestluste, linnakontsertide ning laste- ja noorteprogrammini kõigi huvilisteni ka tasuta linnafestivali kavas – Tallinna kunstigaleriidest Narva jõepromenaadini ning külalislahkete narvakate kodudesse ja hoovidesse. Ühendfestivali viimasel päeval, pühapäeval, 8. mail tähistatakse Narvas tasuta kontserdikava ja pikalaua-lõunaga emadepäeva.

TMW rahvusvaheline muusikakonverents toimub reedel, 6. mail Tallinnas Nordic Hotel Forumis ja laupäeval, 7. mail Narvas LINDA 2 kultuurikompleksis loomeinkubaatoris OBJEKT ja Narva Vaba Laval. Ka TMW PRO digiplatvormil osalust võimaldava konverentsi teemad ulatuvad muusika- ja loometööstuse aruteludest muusika mõjuni ühiskondliku dialoogi ja inimõiguste kujundamisel.

TMW 2022 ajakava:

18.–30. aprill: TMW eelüritused Kohtla-Järvel, Sillamäel ja Jõhvis

K, 4. mai: noorte- ja lasteprogramm ning avalikud vestlused Tallinnas

N, 5. mai: TMW avamine, muusikaprogramm ja kunstigaleriide tuur Tallinnas

R, 6. mai: muusikatööstuse konverents Tallinnas Nordic Hotel Forumis, kontserdid üle Tallinna,

noorte- ja lasteprogrammide ning kunstiprogrammide avamine Narvas

L, 7. mai: muusika- ja ettevõtluskonverents Narva loomekeskuses OBJEKT, tasuta linnaprogramm ja muusikaprogramm Narvas, Station Narva pealava Kreenholmis

P, 8. mai: tasuta linnaprogramm ja emadepäeva kontsert Narvas

Festivali muusikaprogramm avalikustatakse teisipäeval, 29. märtsil. TMW linnaprogramm ja konverentsikava avalikustatakse järk-järgult märtsi ja aprilli jooksul.

Laupäeva, 7. mai öösel liigub Narvast Tallinna ka Elroni öörong.

TMW 2022 festivalipassid hinnaga 55 eurot (alates 1. aprillist 59 eurot) on müügil TMW veebipoes ja Piletilevis. Festivalipassid sisaldavad kõiki muusikaprogrammi kontserte nii Tallinnas kui ka Narvas. Kontsertide üksikpiletid hinnaga 7–35 eurot on müügil Piletilevis alates 29. märtsist. Toetajapassid ja muusikavaldkonna inimestele suunatud PRO passid on müügil TMW veebipoes.

TMW 2022 korralduseks liidavad jõud TMW ja Station Narva festivalitiimid, partnerid ja rahastajad. Ühendsündmust toetavad nii Tallinna kui ka Narva linnad, Riigikantselei, Kultuuriministeerium, Kultuurkapital, Nordic Hotel Forum ja Visit Estonia.