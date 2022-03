KULTUUR ⟩ Ukraina kirjanik: Mariupoli teatrile pommi visanud inimesed ei taha, et Ukrainal oleks tulevik!

Enne sõja puhkemist elas ja töötas Mariupolis täies rahus pool miljonit inimest. Nüüd on Mariupol varemeis. Tänavatel lebavad linnaelanike laibad. Pidev tulistamine teeb laipade koristamise võimatuks. Mariupolit on katkematult kahuritest tulistatud ja pommitatud juba mitmeid päevi.

Mariupoli teatrile heidetud pooletonnine pomm purustas linna keskse kultuuriasutuse, kus näidendeid toodi lavale vene keeles. Juba üle kahe nädala olid teatris varjunud väikeste lastega perekonnad ning mõlemale poole hoonet oli asfaldile Vene pommituslennukite pilootidele mõeldes vene keeles suurte tähtedega kirjutatud «LAPSED». Kas just selle pärast langes täpselt sinna pomm, mis hävitas terve hoone? Lõppude lõpuks, lapsed on ju tulevik ning ukraina lapsed Ukraina tulevik. Pommi visanud inimesed ei taha, et Ukrainal oleks tulevik!