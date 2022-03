Pühapäeval saab vaadata ülemaailmset telemaratoni «Save Ukraine – #StopWar»

Publiku ette astuvad teiste seas Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, Brainstorm, Eurovisiooni võitjad Salvador Sobral ja Netta ning Ukraina artistid Dakha Brakha, Ruslana, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona ja paljud teised.

Kontserdi visuaalseks sümboliks on Ukraina kunstniku Daniel Skrypnyki loodud päevalill. «Päevalill sümboliseerib nüüdseks kogu Ukrainat ja ma olen sellesse põiminud isiklikud sümbolid ja emotsioonid. Päevalill kasvab väga erinevates tingimustes ja just praegu on päevalill avanenud selles kõige kohutavamas ja emotsionaalsemas olukorras. See palub, et kogu maailm seda märkaks,» kirjeldab kunstnik Daniel Skrypnyk.