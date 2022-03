Kuidas Ukraina presidendi leidis

Netflix on oma platvormile tagasi toonud seriaali «Rahva teener», mille peaosas on Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Vaatajate tungival nõudmisel, sest Venemaa-Ukraina sõda on endise näitleja kuulsaks teinud kohtades, kus veel kahe kuu eest ei olnud Ukrainast kuuldudki. «Rahva teenrit» saab vaadata ühe hooaja, tegelikkuses on neid kolm.