Loomingu Raamatukogu värskes kaksiknumbris (LR 8-9, 2022) ilmus baski autori Bernardo Atxaga (sünd. 1951) lühiromaan «Need taevad». Raamatu peategelane Irene on just vabanenud Barcelona vanglast, kus kandis karistust ühe nimetu vägivaldseid aktsioone plaaninud rühmituse tegevuses osalemise eest. Bussireis kodulinna Bilbaosse on ühtlasi teekond vangist jälle vabaks inimeseks saamise poole. See aga pole sugugi lihtne, nii sisemistel kui ka välistel põhjustel. Põhjalikus järelsõnas annab tõlkija Merilin Kotta ühele isikuloole avarama ühiskondliku tausta, kirjeldades nüüd juba otsesõnu nimetatud ETA tegevuse mõju baskidele, Baskimaale ja Hispaaniale. Samuti saab rohkem teada Bernardo Atxagast ja tema loomingust.