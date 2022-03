KULTUUR ⟩ Corina Apostol: Üldiselt on naised ajalukku märgitud kellegi kaaslasena

Kodu on Corinale patareide laadimise paik ja maast laeni kunsti täis koju ma ei sisene. Küll aga tutvustab ta mulle kohe elutoa seinal olevat läti kunstniku Kristaps Ancānsi seeriat, millega korratakse lauset «red square needs pink ponies» (samanimeline töö aastast 2022). Ta ütleb, et armastab näha töödes sõnalisi elemente. See on parajalt sotsiaalkriitiline töö, millega koos elada, kuid ka see on Apostoli südameasi.