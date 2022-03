Eesti Flharmoonia Kammerkoor osaleb Eesti muusika festivalil Londonis

Kontserdi kavas pealkirjaga «The Deer’s Cry» on vaid Eesti muusika, nii tuntud ilmalikud kui vaimulikud teosed armastatud autoritelt, sh Cyrillus Kreegi «Õnnis on inimene», Arvo Pärdi «Magnificat», «The Deer’s Cry», Toivo Tulevi «Rejoice, Rejoice, Rejoice!», Veljo Tormise «Raua needmine», «Eesti kalendrilaulud» ja palju muud.

25.–26. märtsini toibuva festivali programmis on kokku neli kontserti, kus esinevad lisaks Eesti Filharmoonia Kammerkoorile ka mitmed teised Eesti tippartistid: Kristjan Randalu esineb Hugo Ticciati juhatusel Rootsis tegutseva orkestri O/ Modernt ees, teise solistina astub sellel kontserdil üles Sacha Rattle, kontserdid annavad Maarja Nuut ja Mari Kalkun. Festivalil linastub ka James ja Maureen Tusty 2008. aastal loodud dokumentaalfilm «Laulev revolutsioon».

«Sounds of Estonia» on mõtteline järg samas 2011. aastal toimunud festivalile «EestiFest». Nii toona kui täna on festivali initsiaatoriks ja kaaskorraldajaks Eesti saatkond Londonis.