Täiusliku kõlari otsingul: see kõlab juba liiga ilusti

Niipea kui need mängima panin ja maha istusin, taipasin, mida ­inimesed neis hindavad: heli on erakordselt ­selge ja läbipaistev, esitus detailne, aga ­samas jõuline, autoriteetne (minu väiksemas toas veel eriti). Mängitakse peenelt ­välja muusikute ja salvestuste kõige peenemad finessid. Tundub, et nii lähedal pole sa omas toas muusikale veel olnud. Tootja soovitab 60 cm kõrguseid kõlarijalgu, aga minu jaoks tegid need paremat häält, kui paari sõnaraamatuga kõlareid tõstsin ja tweeter’i just kõrva kõrgusele sättisin.