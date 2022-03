Sel nädalal ilmub Erki Pärnoja uus lühialbum

29. märtsil ilmub Erki Pärnoja uus lühialbum «Volga: Six Pieces for Piano». Kitarrist ja helilooja Erki Pärnoja avaldab rahvusvahelise klaveripäeva puhul lühialbumi, mis mõnevõrra üllatuslikult koosneb seekord vaid klaveripaladest. Kuue reaga EP sisaldab värskeid versioone juba varasemalt välja antud materjalist aga ka avaldamata loomingut, millest vanim lugu on kirjutatud aastal 2008 ja uusim käesoleva aasta alguses.