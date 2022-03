Rahvusooperis anti üle publikupreemiad.

Metsosopran Karis Trass on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klassikalise laulu erialal (õp Heli Veskus). Hooajal 2019/20 õppis ta Berliini Hanns Eisleri nimelises muusikakõrgkoolis Anna Samuili lauluklassis. Ta on osalenud Bo Rosenkulli ja Hermann Keckeisi meistriklassides ning täiendanud end Kamal Khani ja Jon Thorsteinssoni juures. Trass on laulnud solistina Kiili vanamuusikaansambli koosseisus ning laulis hooajal 2017/18 Savonlinna ooperikooris. Alates hooajast 2021/2022 on ta Rahvusooper Estonia stipendiaat.