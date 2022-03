manna avaldas uue muusikavideo

Ilmus muusikavideo manna uuele singlile «Grieve». Lugu on noore kunstniku teine muusikavideo ja esimene singel pärast eelmisel suvel ilmunud albumit «I Can Do Anything if I Want to» ning avab uue lehekülje lauljatari karjääris. Loo produtsendiks on Markus Palo ja video valmis koostöös kõige säravamate noorte režissööride vendade Eskodega.