Tallinn Music Week avalikustas tänavused esinejad

Telliskivi Loomelinnaku Vaba Laval esinevad vaheldumisi Aafrika päritolu artistid ning Viljandi pärimusmuusika festivali lemmikud. Africa NOW! kava ulatub Tansaania neosouli tõusvast tähest Tofa Jaxx Etioopia-Ukrainia hiphopi sõsarate trioni Fo Sho ning pärimusfestivali esindusrivis on nii meie folgiuuendajad Duo Ruut kui ka Eesti-Ukraina ansambel Svjata Vatra.

Reede, 6. mai jätkub pealinnas tervelt 13 kuraatorõhtuga. Vanast vagunidepoost klubiks ehitatud D3 toob kokku Eesti ja Soome indie au ja uhkuse ehk meie Röövel Ööbiku ja pärast seitset aastat pausi publikut taas oma ühtaegu šiki ja tahumatu psühhedeelse rockiga kostitava 22-Pistepirkko. Legende toetab põhjanaabrite uue põlvkonna tegijamaid bände Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS?.