Tartu Loomemajanduskeskuses linastub Kodavere keele elavdamiseks loodud miniseriaal

Noorte filmi- ja keelehuvilistega koos loodud seriaal on üles ehitatud n-ö film filmis põhimõttel. Mängu tulevad nii zombid kui ka Juhan Liivi vaim, ent kõik on samas nutikalt seotud Kodavere piirkonna keele ja pärimusega. Võttepaikadena kasutati kultuuriloolisi või pärimuspaiku nagu Rannamõisa tamm, Kodavere rand ja Liivi Muuseum.

Kogu ettevõtmise taga on Ergo-Hart Västrik Kodavere Pärimuskeskusest, Reet Kruup Peipsiääre Vallavalitsusest ning Kadi Kivilo ja Mari Niitra Liivi Muuseumist ehk rühmitus Kiälekõda. Eestvedajatel tekkis 2020. aasta Tartumaa loometalgutel idee hääbumisohus Kodavere murraku tutvustamiseks kasutada lastele ja noortele atraktiivset formaati – nimelt filmi.

Selleks, et lõpptulemus sihtgruppi kindlasti kõnetaks, olid Peipsiääre valla lapsed ja noored kaasatud juba stsenaariumi väljatöötamisse. Kakskümmend last ja noort vanuses 8–22 osales juulis toimunud filmivõtetel nii näitlejate, operaatorite kui ka kunstnikena. Seriaali tunnusmeloodia «Uuri-aari un’ta palju» lõi Mikk Kirikal koos noortega kodaverekeelse arhiivisalvestise alusel. Seriaalis on kasutatud ka ansambli Puuluup muusikat.