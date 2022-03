Rüki galeriis avatakse Juss Piho näitus

Juss Piho maalid on paljuski segu läbi elatud sündmustest ja sõnadesse raskesti pandavatest fragmentidest, nii positiivsete kui ka negatiivsete tundmuste seostest. Lõpuni mitteseletatavatest situatsioonidest, inimeste omavahelistest aistingutest ja hetkedest. Alguses mittetähtsatena näivate detailide taasmeenutustena kokkumängu otsimistega.

«Mängin erinevate mälukompositsioonidega, talletades enda jaoks kõige mõjuvamat. Värviküllus pole minu töödes eesmärk, küll aga värvide omavaheline kraadimine ja pingestamine, samuti on väga suur roll kompositsiooni ülesehitusel,» kirjeldab Juss Piho oma teoseid.

Juss Piho (1963) on Eesti maalikunstnik. Ta on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Maalikunstnike Liidu liige. Alates 1988. aastast on ta esinenud paljudel personaalnäitustel ning grupinäitustel Eestis ja välismaal. Näitus jääb avatuks 7. maini.