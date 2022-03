Vanemuise teatris toimub Wagneri päev

Raide ettekanne teeb sissevaateid Wagneri ooperilavastustesse ning visandab tunnusjooned, mis on viimastel aastakümnetel avaldunud. Vaatluse all on nii Eestis tehtu kui juhtivatel maailmalavadel toimunu (MET, Bayreuth, Govent Garden). «Üks ettekande vaatepunkte on lavastaja suhe teosesse. Lõppude lõpuks on lavastaja tööks vastata küsimusele «Miks?». Miks toimub laval just see, siin, praegu, nende inimestega ja sellele publikule? Ning põhiline: miks see peaks meile korda minema?» küsib Raide.