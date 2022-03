Tartu Uues Teatris esietendub laulvate loomadega lavastus «Siili poomine»

«Siili poomine» on lavastus laulvate loomade ja erineva temperatuuriga nalju rääkiva tüübiga. Autor-lavastajad on möödunud sügisel Tartu Uue Teatriga ühinenud Elise Metsanurk ja Andreas Aadel. Laval on näitlejad Ingrid Isotamm, Renate Keerd, Ekke Hekles, Martin Kork ja liikumisrühmana teeb kaasa Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide I kursus. Lavastusmeeskonnas on veel kunstnik Kairi Mändla, valguskunstnik Siim Reispass, helikunstnik Kirill Havanski (Paide Teater). Lavastuse plakatiks saanud teose maalis kunstnik Mall Nukke.

Lavastus tegeleb nähtamatute piiridega ühiskonnas ja inimestes. Ühiskond on vabam ja liberaalsema mõtteviisiga kui kunagi varem, ometi on rida asju, mida tohib või ei tohi teha, öelda, mõelda või tunda. On asju, mis on nii tõsised, et nende üle pole paslik naerda. Aga on ka asju, mille üle ei tohi naermata jätta, mis kasvavad naermata jätmise korral suurteks, tõsisteks ja ähvardavateks.

«Mõtlesime protsessi ajal palju hirmust ja kartmisest. Sellest, et isegi kui saame aru, et hirm ei vii edasi ja et hirm tuleb välja naerda, siis selle arusaama järgi käituda on hoopis raskem. Hirmu ületamine on samuti üks hirmus asi ja jubeduste üle naermine võib mõjuda kas õudselt ja kohatult või hoopis jubedused ära nullida. Püüdsime lavastust tehes siis ikka pigem nii, et nali nulliks, mitte ei võimendaks hirme,» kommenteerivad lavastajad Elise Metsanurk ja Andreas Aadel.