Kristiina Poska astub Flandria sümfooniaorkestriga kodupubliku ette

Flandria sümfooniaorkester (Symfonieorkest Vlaanderen) on üks Belgia juhtivaid orkestreid, kelle peadirigent on 2019. aastast alates Kristiina Poska. Sümfooniaorkester pidi algselt Eestis esinema aasta eest, kuid koroonapiirangute tõttu tuli oodatud esinemised edasi lükata. „Olen ütlemata õnnelik, et meie kontserdireis saab aastase viivitusega lõpuks siiski toimuma, mis on praegustes oludes endiselt veel üks väike ime,“ rääkis dirigent Kristiina Poska. „Tutvustada meie publikule minu koduorkestrit – ning ka vastupidi, minu orkestrile Eestit –, on mulle äärmiselt oluline ja südamelähedane sündmus, seda nii professionaalsel kui ka isiklikul tasandil.“