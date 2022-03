Kunstioksjonil koguti 66 650 eurot Ukraina toetuseks

«Kogu heategemise taustal sai ristsed ka kolme kaasaegse kunsti galerii koostöö – ühistegemisi on vaja igas valdkonnas ning koos tegemise jõud on suurem kui igaühel eraldi. Seega on lootust, et sarnaseid ettevõtmisi tekib ka tulevikus,» ütles üks oksjoni korraldajatest, Art & Tonic galerist Reigo Kuivjõgi.