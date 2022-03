Selgus aasta betoonehitis ja see on…

Žürii kommentaar: Silmapaistva multifunktsionaalse hoone projekteerimise eest, kus on suurepäraselt näha betooni mitmekülgsed kasutusvõimalused, avades Tallinnas uues kvaliteedis mereäärse linnaruumi.

Žürii esimees Aadu Kana: AS Tallinna Sadam on teinud väärt teo, avades sada aastat linnakodanikele suletud olnud Tallinna ranna-ala atraktiivsel moel nii linlastele kui meie külalistele.

Žürii esimees Aadu Kana: Betooni plastilisus on olulisel kohal tugeva ja efektse arhitektuurivormi saavutamisel.

Äripäeva ehitusuudiste eriauhinna sai Nordecon AS – Kindluse kooli ehituse peatöövõtja.

Tänavu kahekümne teist korda korraldatud konkurss «Aasta betoonehitis» on ellu kutsutud, et tutvustada avalikkusele betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada neid inimesi, kes oma ideede ellurakendamiseks on kasutanud kodumaist ehitusmaterjali – võimalusterohket ja hästivormitavat betooni.