Raskel ajal uhkes kohas

Eesti Sinfonietta Viini Konzerthausi laval. Eesti maailmapildis püsimisel on üks alustalasid meie tipptasemel kultuur.

Kui tahad maitsta klassikalise muusika tipptaset, külasta Viini, sest selle linna muusikapärand on parim. Olgu Mozarti ooperid, Beethoveni sümfooniad, Schuberti laulud või Straussi valsid, rääkimata Viini filharmoonikutest. Viin oli aastasadu võimsa impeeriumi uhke pealinn, kus Habsburgide dünastia ja aristokraadid lõid suurepärased võimalused heliloojate ja muusikute arenguks. Pole ime, et paljud heliloojad tahtsid Viini jõuda, et seal oma surematut muusikat luua. Pärinevad ju Viini klassikult Joseph Haydnilt kuulsad sõnad muusika kohta: «Minu keelt kõneleb kogu maailm.»