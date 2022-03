Oleme täna olukorras, kus maailma võib päästa vaid melodraama

Minu vanaema, isa ema sündis ilma kuulmekiledeta. See oli Harkivis 19. sajandi lõpus. Tema isa Lipa Vinogradov oli jõukas mees, veskiomanik (kui algas I maailmasõda, siis andis ta veski sõjaväehospidali käsutusse; Harkivis on selles vanas veskis avatud väike muuseumisaal, kus on ka tema foto). Kurdi tütre Roza Lipovna heaks rahast kahju ei olnud ning talle õpetati kallis erikoolis saksa keelt ja oskust vestluskaaslase huultelt lugeda; eeldati, et saksa keel avab talle uksed mistahes riigis, ehkki iseseisvalt ta tavaliste inimestega suhelda ikkagi ei suutnud.