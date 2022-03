Nüüd on aeg vaadata filmi Evald Hermakülast

«Filmi nimi on «Kadunud isa», sest Evald justkui oli isa väga paljudele, mitte ainult minule ja tema päris lastele vaid ka oma stuudiolastele, tal oli palju õpilasi. Lõpuni ta seda isarolli välja ei kandnudi. Ilmselt need rollid laval olid talle lihtsamad kui rollid elus, need sotsiaalsed rollid,» selgitas Maria Avdjuško.