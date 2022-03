Tegelikkuse tagatulede kalk kuma

Juba aastakümneid on kohalikes kirjanduskateedrites ja kultuurisalongides räägitud poolsosinal «uuest suurest eesti romaanist» – sellest veel nimetust kirjanduslikust raskekaallasest, mis võiks ideaalis jätkata väärikat rida, kus on varasemast ees sellised tellised, nagu «Mahtra sõda», «Tõde ja õigus», «Tuuline rand», «Kolme katku vahel», «Valitud kaebused» jt.

Pole saladus, et proosat kirjutatakse ja avaldatakse Eestis tänapäeval rohkem kui kunagi varem, õigupoolest lausa tööstuslikes kogustes, kuid millegipärast ei toimu protsessi, mis oli, on ja jääb marksistliku dialektika üheks peapostulaadiks: kvantiteedi üleminekut kvaliteediks. Vaim ei seisa, sõnad ei suuda, vorm ei kanna, lugejaid ei koti, metsast saab kasvavas tempos makulatuur...

See kõik on jätnud praegusaja eestlased ilma ajastu zeitgeist’i väljendavast ja mõtestavast maailmatasemel suurteosest. Ning teinud ühtlasi kümneid ja kümneid kohalikke kirjanikke nii materiaalselt kui moraalselt ülal pidava (ning ühiskonna silmis professionaalsete kunstimeistritena legitimeeriva) kultuurkapitali suvaliseks sotsiaalhoolekandeasutuseks paljude teiste omasuguste hulgas.

Tundub, et see lihtsameelne lootus on kõiki tõenäosusi trotsides nüüd täitunud. Uusvabamüürliku(?) kirjastuse Kuldne Kellu esimese väljaandena avaldas Küldar Vahk äsja oma debüüt(?)kogu «Munitsipaalmatused», millel näib olevat piisavalt poeetilist musklit, et teha eesti luule jälle suureks; taastada lugejate kaduma kippunud usk sellesse, et ilukirjandusel jätkub veel julgust ja jõudu pakkumaks vaimuvalgust ning hingepidet keset tegelikkust, mis näib neil segastel – kolmanda maailmasõja hirmust ja järgmise kuu elektriarvete ootusest rahutuks klopitud – aegadel inimese juurest justkui taanduvat.