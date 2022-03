Marcel Johannes Kits soleerib kahes tšellokontserdis

«Osalemine kuninganna Elisabethi konkursil on tšellistile üks suuremaid väljakutseid — ette tuleb valmistada ligi kolme tunni jagu repertuaari ning tõestama peab rahvusvahelisel tipptasemel konkurentsivõimet. Olen südamest tänulik, et orkester Helikunst ja dirigent Valle-Rasmus Roots olid nõus minuga kontserdi korraldama — see on tõeline jackpot,» rääkis Kits.

Dirigent ja tšellist Valle-Rasmus Roots lisas: «Kuninganna Elisabethi konkurss on tšellistile ühtaegu nii ränk katsumus kui ka sajandi võimalus — Marcelil on olemas kõik vajalikud eeldused, et sel konkursil tugev tulemus teha. Lisaks eeldustele on tal vaja aga ka konkursikava korralikult sisse mängida, seega, tulles kontserdile toetate te otseselt Eesti kultuuri edu maailmas.»