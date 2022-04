Kliinik 32 toetas taas kümne tuhande euroga kultuurisektorit

Kliinik 32 osaniku Reet Pallase sõnul on annetus osanike ühine otsus, et ettevõtjad ei unustaks vaatamata sõjaõudustele ka kultuuri ja loojate sõnumi tähtsust tänasel keerulisel ajal. «Annetuse kaudu on võimalik toetada mõnda projekti või loojat, kelle tegevus on puudutatud sellest kohutavast ja alatust sõjast või kahepoolsete kultuurisuhete edendamiseks Eesti ja Ukraina vahel. Konkreetsete otsuste tegemise oleme sarnaselt varasematele annetustele delegeerinud Kultuuripartnerluse Sihtasutusele, kus on kompetents annetajate ja loojate vajaduste ühendamisel,» sõnas Pallase.