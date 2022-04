Suri luuletaja Ave Alavainu

Nii proosat kui ka luulet viljelenud Alavainu teoste hulka kuuluvad «Väga väike värsiraamat: ühe aasta luulet» (1973), «Mul on vaid sõnad» (1977), «Veel üks võimalus» (1982), «Kes meist on Napoleon?: autopatoloogiline romaan kirjades» (1987), «Kohtumisest käevõruni: kummardus Betti Alverile» (2006), «Joonlaualaulud» (2012) jpt.

Viie aasta eest avaldas Alavainu elulooraamatu «50:50 elueklektika». See on raamat, mida Alavainu üritas kirjutada nii, et pool sellest on temast endast ja pool teistest huvitavatest inimestest, kellega ta on aastate jooksul kokku puutunud.