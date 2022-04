2025. aasta laulu- ja tantsupeo kunstiliseks juhiks valiti dirigent Heli Jürgenson

«Võidutöö meeleolu on pigem traditsiooniline ning komisjon leidis, et ideed olid hästi läbimõeldud ja teostatavad. Heli Jürgenson on suurte kogemustega dirigent ja väga meeldiv muusikaline persoon. Tema empaatia ja meeldivus rõõmustab kindlasti kõiki muusikud, kes üheskoos Heliga peagi järgmise laulupeo poole teele asuvad,» rääkis komisjoni esimees.

Heli Jürgenson (1969) lõpetas 1988. aastal Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ning 1993. aastal Tallinna Konservatooriumi (Eesti Muusikaakadeemia). Ta töötas aastatel 1993-2021 Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli koorijuhtimise õppejõuna ning alates 2020. aastast on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koorijuhtimise õppejõud. Ta on olnud Eesti Filharmoonia Kammerkoori koormeister (2011-2020), Estonia Seltsi segakoori asutaja ja dirigent, Tallinna Kammerkoori dirigent ning Rahvusooper Estonia peakoormeister. Ta oli tänavu nomineeritud Grammy auhinnale parima kooriesituse kategoorias töö eest koormeistrina Eesti Filharmoonia Kammerkoori CD-plaadi «Schnittke: Choir Concerto; Three Sacred Hymns; Pärt: Seven Magnificat-Antiphons» salvestusega.