Helen Sildna: Eesti kultuurisektor kaotas eelmisel aastal 115 miljonit eurot

Ülle: Sotsiaalsed kontaktid ja sidusus – nii oluline praegu. Kasvamise ja omamise kultuur peaks asenduma jagamise ja liigsest loobumise kultuuriga. Kuidas teha nii, et kontsert, näitus, etendus või klubi kaaluks üles uued Vietnamis toodetud teksad, mida õigupoolest tarvis pole. Inimese heaolu toetab see, kui ta läheb kuhugi. On halb, kui elu seisneb selles, et tellid toidu koju ja vaatad netikanaleid, selle asemel et teha ise süüa või minna välja, kogeda, suhelda.

On oluline, et kultuuri rohkem ei piirata ega suleta. Oluline on, et kultuurist saaksid osa ka need, kel sissetulekud väiksemad. Eesootav hinnatõus võib lükata veel rohkem leibkondi vaesusse, kus vältimatud elamiskuludki käivad üle jõu ja polegi enam valikut, kas osta midagi või minna kontserdile. Ei jäta kordamata: kultuur peab olema kättesaadav nii ratastoolis kui lapsevankriga.

Mida maksab kvaliteetse sisu loomine?

Helen: Siin ongi see paradoks – mõistame ka valdkonnas, et on oluline taastada sotsiaalne suhtlus ja tuua inimesed kokku, aga muusikavaldkonna esindajad siin ruumis teavad ka hästi, mida maksab, et luua kvaliteetset kunstilist sisu, mis motiveerib inimest välja tulema ning suudab konkureerida globaalsete netflix-kanalitega.

Raha või rahu Foto: Aron Urb

Mart: Korraldajad on stardipakkudel. Praktilise poole pealt on küll raske, aga emotsionaalselt ollakse valmis. Usun, et tegelikult ka publik ootab. Me oleme sotsiaalsed loomad, me vajame koos olemist.

Piirangute mõju, sh. alkomüügi piirang Tallinnas

Elena: Kuidas me selle 2 aastat Hallis üle elasime... Ütlen ausalt, nii, et tuli midagi maha müüa. Karm, aga nii oli. Me ei tee seda iseenda jaoks. Meil on majas kunstnike võrgustik. See kui vähe nad teenivad, on häbiväärne. Hoidsime kaks aastat klubi üleval tasuta töö ja oma kätega, müües maha, mida saime. 2020 olid toetused, aga 2021 aasta lõpp on olnud rets. Toetused kadusid.

Nüüd kui avame uksed, oleme totaalses miinuses, samal ajal koputavad uksele EAÜ, EFÜ, Päästeamet, kes küsib tulekahjusignalisatsiooni süsteemi ja naabrid, kes ootavad et investeeriksime uude heliisolatsiooni. Ja tagatipuks kehtib Tallinnas nüüd alkomüügi piirang.

Meie kliendid tulevad klubisse kl 01.00, alkomüük lõppeb kell 03.00. Nii ei ole tegelikult võimalik klubi üleval hoida. Sest lõpuks inimesed lihtsalt ei tule. Inimesed on piirangutest väsinud. Nad lähevad siis juba nendesse salakohtadesse, kus piiranguid pole. Nagu me teame, on ka need linnas olemas. Olukord on väga kriitiline.

Ülle: Mitte ükski piirang ei ole õigustatud, kui sel ei ole selget seost haiglate koormusega. Ja valitsus piirab paraku just nii palju kui avalik ootus seda nõuab. Kuidas panna avalikkus mõistma, et klubis ei käida end silmini täis joomas vaid suhtlemas?