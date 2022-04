Kõik kaob, kaob kõik

Isiklikult olen alati pigem olnud see, kes kellegi, millegi või iseenda lahkumist kardab ning kellesse tekitavad mõtted kadumisest või muutustest suurt kurbust. Lavastuse eesmärk oli pigem aga külvata vaatajasse rahu - mida rohkem surelikkuse ja maailma muutuvuse teemat käsitleda, seda loomulikum ja aktsepteeritavam see tundub.

Surmahirm on aga meie kehadesse mingil määral siiski ka sisse kodeeritud, et end hoida. Kui aga liigselt hirmule pühenduda, võib tunduda, et ei elata täisväärtuslikku elu. Mõte on koondunud elus püsimisele ning ümbritsev jääb tahaplaanile. Lavastuses räägib etendaja Helen Reitsnik näiteks pehmest lumest, mis end raagus puude okstele langetanud on - elada on vaja ilu märgates.