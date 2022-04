Draakoni galeriis avatakse Taavi Talve isiknäitus

Taavi Talve (1970) on erinevates meediumites töötav kunstnik, kes lähtub enda viimase aja filmides ja installatsioonides subjektiivsest kogemuslikkusest ja minevikusündmuste suhtest isiklikku. Neis vaatlustes segunevad faktiline ja fiktiivne, dokumenteeritu ja kujuteldav. Talve on õppinud skulptuuri Eesti Kunstiakadeemias, elab ja töötab Tallinnas. Viimane ülesastumine on isiknäitus «Ma olin Timbuktus» (2022), mida võib külastada kuni 10. aprillini Tallinna Linnagaleriis.